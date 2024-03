Bova Marina, l’ex Seminario diventa deposito di rifiuti: Giuseppe Autelitano non ci sta

StrettoWeb

“Dalla cronaca Jonica della Gazzetta del Sud del 19 marzo ho letto la corrispondenza da Melito P.S. a firma di G.T. dal titolo “Rifiuti, l’ex Seminario diventa deposito”. Sono rimasto basito leggendo la notizia. Non credevo ai miei occhi. Grande è stata la sorpresa di vedere trasformato un luogo che dopo le vicende fallimentari dell’AISM sembrava destinato a diventare finalmente un luogo di valore altamente sociale come Ospedale di Comunità cui era stato destinato da un finanziamento del PNRR“. Lo scrive in una nota Giuseppe Autelitano, già sindaco di Bova Marina.

“Non posso pensare al luogo che nel settembre del 2001, ripulito e rimesso a nuovo da decine di cittadini e giovani volontari, io stesso da Sindaco ho consegnato all’AISM l’ex Seminario, con un protocollo firmato da me, dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia, dal Direttore Generale dell’ASP e dal Presidente dell’AISM, per farlo diventare un Centro di eccellenza e di cura della sclerosi multipla“, continua.

“Dopo tale delusione, lo sperpero di denaro pubblico, i danni provocati dall’incuria e vandalismo nessuno poteva immaginare che tale luogo ricco di storia e di nuove aspettative potesse diventare una discarica pubblica. Mi meraviglia che il sindaco che pure è stato l’artefice, da deputato, del finanziamento per l’acquisto e la ristrutturazione del Seminario abbia potuto permettere tale oltraggio e scempio. Mi auguro che si metta fine a ciò revocando l’Ordinanza sindacale di autorizzazione“, conclude.

