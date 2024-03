Bova Marina, Andrea Zirilli: “ospedale di comunità o discarica di comunità?”

StrettoWeb

“Come rappresentante del gruppo consiliare di minoranza, è mio dovere rendere pubblica la situazione attuale dell’ex seminario vescovile”. E’ quanto afferma Andrea Zirilli, consigliere comunale e capogruppo di minoranza al comune di Bova Marina. “Non è possibile ignorare il fatto che, nonostante la delibera del consiglio comunale n. 19 del 22 luglio 2022, la quale assegnava i locali della struttura all’ASP di Reggio Calabria per la realizzazione dell’ospedale di comunità previsto dai fondi del PNRR, la situazione non ha registrato alcun progresso significativo. Invece, ad agosto dello scorso anno, il Sindaco – con propria ordinanza – ha autorizzato il deposito temporaneo di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata Porta a Porta in attesa di conferimento“, rimarca Zirilli.

“Tuttavia, a distanza di sei mesi da questo provvedimento, la situazione rimane immutata, come dimostrano chiaramente le immagini a disposizione. È lecito chiedersi se questo deposito temporaneo sia diventato una soluzione definitiva. Ci troviamo forse di fronte a una trasformazione dell’ex seminario vescovile da ospedale di comunità a discarica di comunità? Questa situazione richiede una riflessione approfondita e un’azione immediata da parte delle autorità preposte”, conclude Zirilli.

