Al “Radice-Alighieri” di Catona l’evento Nontiscordardimé | FOTO e INTERVISTA

Il 15 e 16 marzo è tornato l’evento Nontiscordardimé, la giornata di volontariato ambientale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, e quest’anno compie ben 25 anni! Un’occasione per celebrare anni di impegno e di cittadinanza attiva, in cui migliaia di ragazzi/e, genitori e insegnanti hanno contribuito a rendere più bella, sostenibile e vivibile la propria scuola.

Numerose sono state le manifestazioni che in questi anni hanno reso questa giornata un’importante esperienza di attivismo civile, dall’abbellimento della scuola all’organizzazione e alla rigenerazione degli spazi. Per festeggiare questo importante traguardo, grazie alla significativa collaborazione con l’ISIA, la prima scuola italiana di design istituita dal Ministero dell’Istruzione, Nontiscordardimé trasforma il suo outfit indossando un nuovo logo e il nuovo claim La scuola si fa bella.

A Reggio Calabria l’I.C. “Radice-Alighieri” di Catona, in collaborazione con istituzioni e associazioni locali, ha promosso l’evento “Nontiscordardimé” “con la finalità di ampliare l’offerta formativa e sensibilizzare la comunità apprendente in ordine ai temi dell’educazione civica, sviluppo sostenibile, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’evento patrocinato dal Circolo Legambiente “Città dello Stretto”, avrà luogo sabato 16 marzo p.v. dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il plesso di Scuola Primaria sede centrale, sito in via “Regina Elena” Catona di Reggio Calabria, alla presenza delle massime autorità civili militari e religiose della Città Metropolitana di Reggio di Calabria“.

