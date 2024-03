“Nontiscordardimé”: l’evento al “Radice-Alighieri” di Catona

StrettoWeb

L’I.C. “Radice-Alighieri” di Catona, in collaborazione con istituzioni e associazioni locali, ha promosso l’evento “Nontiscordardimé” “con la finalità di ampliare l’offerta formativa e sensibilizzare la comunità apprendente in ordine ai temi dell’educazione civica, sviluppo sostenibile, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’evento patrocinato dal Circolo Legambiente “Città dello Stretto”, avrà luogo sabato 16 marzo p.v. dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il plesso di Scuola Primaria sede centrale, sito in via “Regina Elena” Catona di Reggio Calabria, alla presenza delle massime autorità civili militari e religiose della Città Metropolitana di Reggio di Calabria“.

Di seguito la locandina con il programma dell’evento:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.