Abruzzo, D’Amico: “risultato chiarissimo, buon lavoro a Marsilio. E sul Campo largo…”

“Ho aspettato che si consolidassero i risultati. Un’ora fa ho chiamato Marsilio. Mi sono congratulato con lui. Il risultato è stato chiarissimo. Gli ho augurato buon lavoro assicurando che faremo un’opposizione che possa essere d’aiuto per realizzare progetti e programmi”, dice Luciano D’Amico commentando l’esito del voto durante la conferenza stampa nel suo comitato elettorale, dopo la sconfitta alle regionali in Abruzzo.

D’Amico: “l’esperienza del campo largo è straordinaria”

“L’esperienza del campo largo è stata straordinaria per Abruzzo perché ha consentito di condividere programma davvero straordinario. Auspico che possa essere riproposto in altri contesti. Al di là del risultato elettorale, trovo l’esperimento del campo largo davvero straordinario”, afferma Luciano D’Amico in conferenza stampa nel suo comitato elettorale, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano delle elezioni amministrative a Pescara, dove pure il campo largo si presenta unito. D’Amico dice inoltre di aver sentito i leader di partito e “con tutti siamo d’accordo di non lasciare che questa esperienza nella regione Abruzzo termini con il risultato elettorale. Continueremo a lavorare qui in Abruzzo con tutte le forze politiche della coalizione”.

