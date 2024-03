Regionali Abruzzo: al via lo spoglio, è il momento della verità. Chi sarà presidente tra Marsilio e D’Amico? | DIRETTA

StrettoWeb

Urne chiuse in Abruzzo. Si è votato dalle 7 alle ore 23 per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I seggi elettorali sono 1.634 (305 i comuni), di cui 13 ospedalieri. Il totale degli elettori è pari a 1.208.276. StrettoWeb segue in diretta lo spoglio delle schede. Sarà una sfida all’ultimo voto tra Marco Marsilio, presidente uscente del centrodestra e Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra.

E’ sfida tra Marsilio e D’Amico

La sfida è a due: Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, e Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra. Marsilio è il governatore uscente della Regione Abruzzo. Iscritto a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, è sostenuto anche dalle liste di Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati e Marsilio Presidente. D’Amico è l’ex rettore dell’Università di Teramo ed ex presidente del Trasporto Unico Abruzzese (Tua), società che gestisce il trasporto pubblico urbano. Candidato del centrosinistra appoggiato da un campo larghissimo, può contare sul sostegno di 6 liste: Pd, M5S, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e Democrazia Solidale, Italia Viva con Partito Socialista Italiano e +Europa, Abruzzo Insieme (lista civica).

Abruzzo, in lizza 12 liste

Sono complessivamente 12 le liste in campo: a sostegno di Marsilio ci sono Fdi, Forza Italia, Lega, Lista civica Marsilio presidente, Noi Moderati, Udc-Dc. A sostegno di D’Amico Pd, M5S, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo Progressista solidale, Abruzzo insieme e Riformisti e civici.

Composizione consiglio regionale

Il Consiglio regionale, così come previsto dalla L.R. n. 9/2013, sarà composto da 31 membri, di cui sette consiglieri per ciascuna circoscrizione dell’Aquila, di Teramo e di Pescara, e otto consiglieri per quella di Chieti. Oltre ai 29 consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali, entrano a far parte di diritto dell’Assemblea, il Presidente eletto e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. Diventa Presidente della Regione il candidato alla carica di Presidente che ottiene il maggior numero di voti validi.

