Fsc, Unindustria presente alla firma dell’accordo: “ora partano gli investimenti”

StrettoWeb

Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha presenziato,

questa mattina, alla firma dell’accordo tra il Governo nazionale e la Regione Calabria per il Fondo di Sviluppo e Coesione: “i 2,5mld di euro destinati alla nostra regione attraverso il Fondo rappresentano una potente leva finanziaria capace di attivare importanti investimenti in settori strategici per la Calabria: interventi sul sistema di trasporto stradale, su trasporto marittimo, logistica e portualità, a favore della prevenzione in materia idrogeologica, gestione dei rifiuti e depurazione rappresentano un’opportunità da non perdere e anzi da cogliere nel più breve tempo possibile”.

“Parimenti – ha aggiunto il presidente –, auspichiamo che una parte di queste risorse siano destinate alla riqualificazione delle aree industriali calabresi: da tempo, infatti, sosteniamo pubblicamente come l’investimento in questo ambito si traduca in un moltiplicatore di opportunità, in una spinta alla capacità dell’intera regione di essere attrattiva rispetto alle intenzioni di investimento da parte di imprese italiane e straniere”.

“Questo, è forse superfluo sottolinearlo, si tradurrebbe in azioni concrete per la riduzione delle distanze sociali ed economiche della Calabria rispetto al resto del

Paese e dell’Europa: esattamente le finalità per le quali è nato il Fondo di Sviluppo e Coesione. Questi temi sono stati al centro dei più recenti incontri con il presidente

della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, il quale ha manifestato sensibilità e

attenzione: ora c’è la concreta opportunità di tradurre in azioni concrete gli

intendimenti forti e particolareggiati di cui abbiamo fin qui discusso. Siamo fiduciosi

che ciò possa avvenire rapidamente così da consegnare alla Calabria lo strumento

che, assieme alle infrastrutture, più di altri sarà capace di determinare lo sviluppo

sociale ed economico della regione”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.