Terzo mandato, l’area Bonaccini contro Schlein: “a rischio l’unità del Pd”

L’area del presidente Pd e governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini si scaglia contro il leader Elly Schlein. Il voto contrario dei senatori dem, in commissione al Senato, agli emendamenti sul terzo mandato non è andato giù a buona parte del Pd.

“Forte disappunto da parte dell’area di Energia Popolare per il voto espresso dal Pd in Senato – fanno sapere fonti della corrente dem fondata da Stefano Bonaccini – Non è stato rispettato l’accordo preso in direzione e non si è salvaguardata l’unità del partito. Ora andrà gestito anche il malcontento di sindaci e presidenti. Se ne dovrà discutere appena dopo il voto in Sardegna”.

