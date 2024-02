Taormina, lo spettacolare Carnevale con “una marcia in più” | FOTO

StrettoWeb

Spettacolare Carnevale a Taormina. I carri allegorici e numerose maschere hanno allietato la Perla dello Jonio in questo Martedì Grasso alla presenza del sindaco Cateno De Luca. Ricordiamo che domenica, nel corso della sfilata carnevalesca, due carri sono stati posti sotto sequestro dalla polizia locale diretta dal comandante Daniele Lo Presti. Sembrerebbe che non avrebbero rispettato gli orari previsti per la sfilata.

Oggi, invece, è filato tutto liscio con tanto divertimento per giovani e meno giovani. Insomma, è stato un vero e proprio successo di pubblico per un Carnevale con “una marcia in più”.

