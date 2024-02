Serie C, la classifica delle ultime 10 giornate: il Messina sarebbe 1°!

StrettoWeb

Il Messina continua a stupire. Il 2024 si è aperto come si era chiuso il 2023: alla grande! Ieri la vittoria allo stadio Franco Scoglio per 2-0 contro il Sorrento e playoff a -1. E pensare che tra ottobre e novembre la squadra di Modica aveva conquistato solo una vittoria, in casa col Giugliano, che tra l’altro è il prossimo avversario. Novembre era stato un mese nerissimo, con cinque sconfitte di fila e lo spettro Serie D, praticamente certificato dalle ultime posizioni.

Poi, da dicembre, è cambiato tutto. Vittoria in casa del Monterosi e striscia positiva che – se si esclude il successo del Cerignola al San Filippo – dura da oltre due mesi. Nelle ultime undici partite, solo una sconfitta, solo tre pareggi e poi sette vittorie. Cosa significa? Significa che, se il campionato fosse iniziato a dicembre, e quindi se si considerassero solo le ultime dieci giornate, il Messina sarebbe 1°! Da solo, incontrastato, davanti a tutte, anche alle varie Juve Stabia, Picerno, Taranto, Avellino. 21 punti in dieci gare, quarto miglior attacco (14 fatti) e seconda miglior difesa (7 subiti).

Anche nelle ultime stagioni la compagine dello Stretto era riuscita a dare il meglio di sé all’inizio del nuovo anno, ma era stato tutto frutto del cambio di allenatore e della rivoluzione invernale sul mercato. Questa volta, niente di tutto questo. Modica è rimasto al suo posto, nonostante il periodo nerissimo di novembre, e la squadra ha subito pochi stravolgimenti in fase di trattative.

Messina ultimo per valore della rosa e di mercato di tutto il girone C di Serie C

Non sappiamo se e quanto durerà questo cammino vincente di Fumagalli e compagni, ma di certo non può non essere visto come piacevole sorpresa. I motivi? I dati Transfermakt (che nel calcio non sono la bibbia, ma danno un’idea) pongono il Messina all’ultimo posto per valore della rosa e valore di mercato dell’intero girone C di Serie C. Il fatto che nelle ultime dieci sia 1ª, e il fatto che nella classifica generale sia 12ª, fa capire il grande lavoro svolto da società e settore tecnico.

Messina: è la miglior posizione di classifica dal 2008 ad oggi

E tra i tifosi comincia a serpeggiare un certo ottimismo. Sognano, i supporters, fantasticano. Sono ancora in pochi, ad assiepare gli spalti del San Filippo, ma una posizione di classifica così non la vivevano da anni. Il miglior piazzamento dal 2008 ad oggi (anno della ripartenza dalla D dopo non iscrizione in B) è infatti il 7° posto finale nel girone C della Lega Pro del 2015-2016, un 7° posto che però allora non valeva in termini di playoff.

Considerando invece l’obiettivo spareggi attuale (fino alla 10ª in classifica), si può tranquillamente affermare – senza timore di smentita – che si tratti della migliore situazione di classifica del Messina dal 2008 ad oggi. Perché è la prima volta che si lotta, o quantomeno si prova, per un obiettivo che non siano la Serie D e la Serie C. Ad oggi, la squadra di Modica è a un punto dai playoff che valgono la Serie B. Sogno, al momento, anche perché resta da capire se e quanto la compagine peloritana potrà tenere questi ritmi. Ma se così dovesse essere, ha anche già dimostrato di poter fare la voce grossa in campi difficili (vittorie di Caserta e Avellino docet). I tifosi sognano ma non vogliono spingersi troppo avanti. Si godono il momento. Un momento che li pone – simbolicamente – primi in classifica.

Di seguito la classifica considerando solo le ultime dieci giornate (cliccare sull’immagine per ingrandirla).

