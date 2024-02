Il Messina vola e ora sogna! Plescia e Luciani, ko anche il Sorrento

StrettoWeb

Qualcuno fermi il Messina, anzi no. I tifosi peloritani, sicuramente, si stanno divertendo e ora non vogliono fermarsi. Dopo il colpaccio di Avellino, altro successo per la squadra di Modica, che regola il Sorrento nello scontro diretto nel giorno di San Valentino. Allo stadio “Franco Scoglio” finisce 2-0 e ora la compagine siciliana è praticamente ai playoff, a un solo punto dalla decima. E pensare che a novembre 2023 la situazione era drammatica, con una classifica preoccupante. Poi la rimonta partita a dicembre e le quattro vittorie nelle ultime cinque.

Questa sera, nel turno infrasettimanale, a sbloccarla è Plescia, a inizio ripresa, prima del raddoppio di Luciani in pieno recupero. Meno uno dai playoff, dunque, e meno uno dallo stesso Sorrento, mentre il Catania è definitivamente allontanato. La squadra di Lucarelli ha perso per 1-0 a Latina ed è sempre più lontano dalla zona spareggi. Il Messina, invece, sogna, e se dovesse andare ai playoff ha anche dimostrato di saper battere squadre che le stanno davanti in classifica.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 54 Picerno 48 Taranto 45 Avellino 44 Benevento 44 Casertana 41 Crotone 41 Latina 37 Sorrento 36 Giugliano 36 Audace Cerignola 36 Messina 35 Potenza 31 Catania 31 Foggia 26 Turris 24 Monopoli 23 Virtus Francavilla 21 Brindisi 16 Monterosi 16

