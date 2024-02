StrettoWeb

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? La bomba lanciata da Dagospia al momento non ha trovato smentite dai diretti interessati, il che non fa altro che ribadire la crisi tra i due, culminata con l’addio da casa di lui (secondo il quotidiano). L’influencer e il cantante, però, nelle ultime ore hanno parlato. Non hanno confermato, ma neanche negato. Vogliono dare priorità ai figli.

Ferragni: “ora è importante parlare e spiegare”

Chiara Ferragni ha scelto il Corriere della Sera, dove ha rilasciato una lunghissima intervista. La chiacchierata si è tenuta prima della notizia della presunta separazione, ma l’intervista è stata pubblicata oggi. La crisi comunque c’era già. E l’imprenditrice la anticipa con una Instagram Story: “sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare”. Poi posta il link dell’intervista e i click sono un’enormità, tant’è che il sito va in down: in un’ora hanno cliccato su quel link in oltre 1,5 milioni. E Chiara Ferragni ringrazia tutti.

Ma cosa ha detto all’interno dell’intervista? Le chiedono: “Perché ha passato gli ultimi weekend senza suo marito? Perché lui non le è vicino proprio in queste settimane difficili?”. Lei risponde: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”.

Fedez: “non gioco sulla pelle dei miei figli”

Un po’ la stessa “versione” fornita da Fedez, che si difende dalle telecamere proteggendo i figli. Bloccato da un inviato di Pomeriggio 5, il cantante risponde: “E’ vera questa storia?. Dai ragazzi, secondo voi anche se fosse lo dico a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi? Secondo voi – è la replica del rapper molto teso – ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Chiunque può parlare di quello che vuole io ho altre priorità e le priorità sono i miei figli. Accetto il fatto che le persone facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico ma non posso rispondere”.

“Chiara Ferragni avrebbe cacciato Fedez di casa”

Emergono nuovi dettagli sulla crisi tra i due. Secondo il settimanale Oggi, pare che il cantante e l’influencer si siano incontrati per provare a ripianare i problemi, ma lei avrebbe cacciato nuovamente lui di casa. La separazione, tuttavia, potrebbe non essere definitiva. Sicuramente il recente periodo complesso che ha coinvolto l’influencer non ha tranquillizzato la situazione, anzi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.