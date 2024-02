Separazione Ferragnez, le ripercussioni economiche: “crollo fatturato del 20%”

StrettoWeb

Secondo gli scoop, sembra giunto al capolinea il matrimonio dei Ferragnez. Una coppia amatissima dai follower e da molti brand che le hanno affidato la loro pubblicità. Una coppia che produce insieme oltre 120 milioni di euro di fatturato. Chiara Ferragni con le due società produce ricavi per quasi 89 milioni di euro, 18 milioni con TBS Crew, che gestisce il suo blog e e-commerce The Blonde Salad, e 71 milioni con Fenice, che produce il marchio con il suo nome.

Fedez, invece, con le aziende a lui riconducibili, Zedef srl, Zdf srl, Dream of Ordinary Madness srl e Muschio Selvaggio, produce fatturati per oltre 20 milioni di euro. Secondo le stime di Susini Group S.t.P., studio di Firenze leader nella consulenza del lavoro, una eventuale separazione potrebbe comportare anche dei contraccolpi economici

per i due imprenditori.

Il crollo del mito della coppia “bella-ricca e felice” potrebbe portare a

una diminuzione dei loro fatturati di oltre un 20%, circa 25 milioni di euro, e la più danneggiata sembrerebbe essere Chiara Ferragni che ha sempre fortemente sponsorizzato la loro “fiaba” sui social.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.