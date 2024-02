StrettoWeb

Si sta lavorando velocemente in via Frangipane a Reggio Calabria, dove sorgerà la nuova segreteria politica di Massimo Ripepi, candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio ed Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi.

Il consigliere comunale, ex Fratelli d’Italia, è da mesi in campo per dar vita ad un progetto totalmente nuovo e distante sia dal Centro/Sinistra che dal Centro/Destra. Poche settimane fa, la presentazione del movimento al Teatro Cilea alla presenza del sindaco di Terni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.