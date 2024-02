Reggio Calabria, Ripepi sulla strada per Santa Venere, Aeroporto e Mortara: “Falcomatà fa solo propaganda”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Massimo Ripepi, candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio, su svariati problemi che attanagliano la città. “Falcomatà sta facendo di tutto per recuperare i 9 anni di disastri con una super propaganda. E’ evidente che il primo cittadino è uscito dalla bolla e sta dicendo balle. Santa Venere? La strada è pericolosa ed è senza guard rail. E’ evidente che il sindaco si muove per la campagna elettorale, anche se non si sa in che cosa si candida. Vi assicuro che non noi finiranno le super cazzole, diremo sempre la verità ai cittadini”, rimarca Ripepi.

“Dobbiamo staccarci dalla Sacal”

“L’Aeroporto? Ho fatto battaglie per anni dicendo di staccarci dalla Sacal, finalmente anche il prof. Gattuso dice la stessa cosa. Il nostro scalo deve essere autonomo ed urge cambiare il piano nazionale degli aeroporti”, evidenza Massimo Ripepi.

La situazione di Mortara

“A Mortara la situazione è devastante, ci sono talmente tanti rifiuti che, in alcuni punti, non passano nemmeno le macchine. I cittadini devono essere liberi di votare, invito a votare i migliori. Sono sicuro che vinceremo e cambieremo la nostra terra“, rimarca Massimo Ripepi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.