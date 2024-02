Reggio Calabria, Falduto sulla strada Santa Venere – Armo: “perché tante bugie?”

StrettoWeb

La strada Santa Venere – Armo a Reggio Calabria è completamente inagibile per via di buche, voragini, buio, in sostanza un degrado incredibile. In un video, l’imprenditore Pino Falduto, denuncia la situazione con un po’ di sana ironia: “è tutto a posto, la strada praticamente ultimata, con i guard rail che saranno inseriti nel 2150. Perchè tante bugie?”.

Di qualche giorno fa l’intervento del sindaco Falcomatà: “da anni ormai la comunità di Santa Venere attende una strada che sia degna di questo nome. È un’opera complessa, ma i ritardi di questi anni sono ingiustificabili”

