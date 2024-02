Reggio Calabria, quelle “mini” piste ciclabili in pieno centro: garanzia di incidenti assicurati

StrettoWeb

Con le piste ciclabili di Reggio Calabria ci risiamo. Come da programma prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale per dare un volto più green alla città, soprattutto attraverso il trasporto sostenibile. Un obiettivo importante e assolutamente condivisibile, ma la modalità fa discutere da mesi e nonostante le tante spiegazioni arrivate da tecnici e amministratori, le piste ciclabili che spuntano come funghi in città non solo non convincono, ma preoccupano.

L’ultima segnalazione, in ordine di tempo, giunta alla nostra redazione mostra nella foto in basso quella che una nostra lettrice ha definito “l’opera d’arte della pista ciclabile in via Roma… sarei curiosa di sapere se in Italia ce ne sono così… l’utilità dov’è??“, si chiede. E non è l’unica. Nel video in calce all’articolo, pubblicato da un utente Facebook, è possibile vedere la larghezza della pista ciclabile, palesemente non sicura, soprattutto alla luce del fatto che le ciclovie del centro storico sorgono spesso nelle corsie degli autobus.

Ma la ciliegina sulla torta, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto, è la caditoia che occupa oltre metà della larghezza della pista ciclabile. Un pericolo, se non addirittura una garanzia di incidenti assicurati.

Pista ciclabile Reggio Calabria: la denuncia di un cittadino

