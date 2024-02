La barzelletta delle piste ciclabili di Reggio Calabria

StrettoWeb

“Saluti dalla pista ciclabile più stretta al mondo. Chissà se il mitico Brumotti di Striscia la notizia verrà per collaudarla“. E’ questo il post ironico apparso questa mattina su Facebook ad opera del noto imprenditore reggino Fabio Bensaja, a corredo di una foto che lo ritrae a bordo di un triciclo da bambini sulla pista ciclabile che sta facendo discutere tutti. Troppo stretta, troppo pericolosa, con le caditoie che ne occupano metà della larghezza.

E l’ironia a riguarda è scoppiata oggi sui social, come sono scoppiate anche le polemiche data l’evidente pericolosità delle nuove piste ciclabili che stanno venendo alla luce nelle vie del centro, come in Via De Nava e in Via Roma.

