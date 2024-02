Reggina, Martino (Gioiese): “l’interesse per la Fenice c’è stato”

StrettoWeb

A una settimana di distanza dal botta e risposta tra Gioiese e Fenice Amaranto, che tra l’altro domenica si affrontano al Granillo, il club della Piana è tornato a parlare dell’interesse della nuova proprietà verso la società dello Stretto. Il ds viola Campolo aveva svelato che verso ottobre Filippo Martino – imprenditore reggino che ha rilevato da poco la Gioiese – si era avvicinato alla società di Ballarino, trovando però un secco “no” dalla controparte. Immediatamente, dopo qualche ora, la stessa Fenice si attivava per negare l’interesse: “ancora una volta, il club che rappresentiamo – recitava la nota – viene accostato a ipotetici acquirenti che non hanno mai palesato alcun interesse diretto alla proprietà”.

Ieri, nel corso della puntata di Pianeta Dilettanti, lo stesso Martino – ospite in trasmissione – ha detto la sua sull’argomento, ribadendo che un interesse c’è effettivamente stato, al netto dei comunicati della Fenice, che come al solito non sa bene cosa vuole fare da grande, smentendo qualsiasi cosa (e commettendo spesso figuracce). Si ricordi la vicenda Sant’Agata, con una partecipazione alla manifestazione d’interesse mai inviata nei termini corretti e coi documenti richiesti, ma spacciata per tale attraverso una richiesta esterna.

Tornando a Martino, questo ha detto il Presidente della Gioiese. “Effettivamente l’interesse mio per la Fenice c’è stato, verso ottobre, per avvicinarmi e capire se la società voleva cedere, ma non mi è stato modo di poter parlare ed è finita là. Il direttore mio poi ha voluto lanciare questa cosa e la Fenice ha detto che non è vero. La verità però la sappiamo io e Ballarino. Ci siamo sentiti telefonicamente giorni fa con Nino Ballarino, persona stupenda e squisita. Abbiamo scambiato qualche parolina, domenica ci vedremo sicuramente allo stadio”.

