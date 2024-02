Reggina, la Fenice nega l’interesse di Martino (Gioiese)

StrettoWeb

“In relazione alle dichiarazioni del direttore sportivo della Gioiese Paolo Campolo rilasciate a Radio Touring, LFA Reggio Calabria specifica che vengono riportate circostanze delle quali non siamo a conoscenza”. Così la Fenice Amaranto in un comunicato risponde alle parole del Ds della Gioiese Campolo, il quale ha affermato che il Presidente Filippo Martino aveva provato a prendere la Fenice, ma dalla società avevano fatto intendere di non voler cedere.

“Ancora una volta, il club che rappresentiamo – si legge ancora – viene accostato a ipotetici acquirenti che non hanno mai palesato alcun interesse diretto alla proprietà. Siamo sicuri si tratti di un malinteso, che tuttavia ci rammarica, perché si dovrebbe parlare con cognizione di causa e non destabilizzare l’ambiente calcistico reggino già di fatto mortificato dalle recenti vicende della scorsa estate”.

“Massimo rispetto per il Presidente della Gioiese, il Dott. Filippo Martino, che avremo il piacere di conoscere al prossimo incontro allo Stadio “Oreste Granillo””, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.