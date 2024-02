Reggina, Cozza rincara la dose: “qualcuno ha pagato i tifosi?”

StrettoWeb

Ciccio Cozza c’è rimasto malissimo. E si era capito già ieri, al termine di Fenice-Gioiese. Il neo allenatore viola, che con la maglia della Reggina non ha di certo bisogno di presentazioni – dal momento che rappresenta una delle massime bandiere della storia amaranto – è rimasto deluso dal comportamento della Curva Sud, che non gli ha riservato neanche un applauso. Lo ha detto a chiare lettere al termine della sfida, lo ha ribadito oggi a Radio Febea.

“Questo purtroppo non me lo aspettavo, perché non c’era alcun motivo. Non so che sia successo, mi avranno visto con Pellegrino o chi vogliono loro? Avrà parlato qualcuno per farmi andare contro? Non so. Di sicuro ci sono rimasto male, ma da questo ne farò un’esperienza in più per capire che tanta gente non merita gratitudine“, le parole dell’ex capitano della Reggina.

“A questa città ho dato tanto – ha aggiunto – non ho fatto nulla di male contro nessuno. Posso aver fatto la foto con uno della Reggina? Non so cosa gli è potuto passare per la mente, è una nuova generazione di tifosi. Io non sono amico di Ballarino. Da parte mia non ho nulla da condividere coi tifosi, ma siccome ho la coscienza pulita, da oggi in poi non ne parlerò più. Mi hanno deluso come Curva. Un applauso me lo meritavo, per quello che ho fatto, le promozioni”.

E poi conclude: “mi ha dato fastidio il comportamento indifferente. Li avrà pagati qualcuno? Mi vengono tanti dubbi. Qualcuno li ha pagati per non fargli fare niente? Mi hanno visto con Pellegrino e Bonanno? Perché non posso uscire con persone che conosco?”.

