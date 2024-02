Protesta agricoltori, la Polonia pronta a chiudere il confine con l’Ucraina | VIDEO

StrettoWeb

La protesta degli agricoltori sta interessando diversi Paesi dell’Europa: una delle più grandi manifestazioni è avvenuta in Polonia dove, in migliaia, hanno invaso la capitale Varsavia per dire no alle politiche agricole europee e per chiedere lo stop alle importazioni di prodotti alimentari a basso costo dall’Ucraina. Un sit-in molto sentito in cui gli agricoltori hanno minacciato di chiudere completamente la frontiera che li separa dagli ucraini: l’obiettivo è impedire l’entrata di grano e altre derrate che vanno a minare il settore agricolo.

La Polonia chiede di uscire dal Green Deal, le cui misure necessarie per attuare il piano sarebbero troppo onerose per il settore agricolo e limitare i danni economici derivanti dall’importazione la quale, per colpa dell’esenzione ucraina dai dazi europei, diventa principale concorrente del mercato locale. La manifestazione sembra aver suscitato l’effetto desiderato: una delegazione di agricoltori è stata ascoltata dallo speaker dell’assemblea parlamentare e, secondo quanto dichiarato dal premier Donald Tusk, “la Polonia si prepara a chiudere completamente il confine con l’Ucraina”.

La protesta degli agricoltori polacchi a Varsavia

