Protesta agricoltori, i polacchi bloccano la frontiera con l’Ucraina: in migliaia in piazza a Varsavia

Alla protesta degli agricoltori di ieri, 26 febbraio, a Bruxelles, si affiancano diverse manifestazioni in tutta Europa. Tra questa, quella dei coltivatori polacchi i quali, già nei giorni precedenti al Consiglio Europeo, avevano bloccato il valico di frontiera con la Germania per dire no al Green Deal. Nella giornata di ieri, invece, gli agricoltori polacchi hanno bloccato un altro valico di frontiera con la Slovacchia: secondo quanto riportato, il passaggio permetterebbe di portare in Polonia i prodotti provenienti dall’Ucraina.

Nel corso della settimana, secondo Notes from Poland, gli agricoltori intendono bloccare anche il confine con la Lituania la quale, come Paese membro dell’UE, fa parte della zona europea di libera circolazione di Schengen. Il principale partito di opposizione polacco, Diritto e Giustizia (PiS), ha invitato il governo Tusk a introdurre un embargo immediato sulle merci ucraine. Intanto Varsavia è letteralmente invasa da migliaia di agricoltori scesi in piazza: pochi i trattori, ma moltissimi gli agricoltori con i gilet gialli e in mano la bandiera polacca.

