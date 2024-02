Pianeta Viola, la proposta dell’avv. Tuccio: “inaugurazione con il Trofeo Famiglia Sant’Ambrogio”

StrettoWeb

L’anno scorso StrettoWeb aveva effettuato un sopralluogo presso quel che restava del Pianeta Viola, struttura d’eccellenza dello sport reggino, ormai abbandonata a se stessa e ridotta a un desolante scenario post apocalittico in stile Chernobyl. Nel corso dei mesi i lavori effettuati hanno fatto importanti passi in avanti verso il ritorno alla piena funzionalità della struttura intervenendo sul blocco spogliatoi, servizi igienici, palestre, servizi spettatori, copertura del tetto, impianti elettrici e termomeccanici.

Il commento dell’avvocato Luigi Tuccio

L’avvocato Luigi Tuccio, già assessore al Comune di Reggio Calabria, ha accolto con favore le novità che arrivano dalla struttura del quartiere Modena invitando l’Amministrazione a operare in maniera oculata nell’assegnazione della gestione della struttura: “la notizia della ristrutturazione della palestra polifunzionale del Pianeta Violata, veicolata dal Sindaco attraverso i media, viene accolta con grande entusiasmo dagli appassionati sportivi reggini, soprattutto nell’attuale contesto di carenza di impianti sportivi e sempre crescente diffusione della pratica del basket.

Per tali motivi si auspica che l’amministrazione colga le opportunità di affidarne la gestione ad un consorzio di società, ritenuto che alcuna di quelle presenti in città operi in continuità con la gloriosa Cestistica Piero Viola, dai sacrifici (personali) dei cui dirigenti era nata l’idea e la realizzazione di quella meravigliosa fucina“.

Il “Trofeo Famiglia Sant’Ambrogio”

L’avvocato Luigi Tuccio ha poi proposto di inaugurare la struttura con una partita di basket speciale: “in attesa, dunque, che anche le aree relative alla foresteria, alloggi, uffici siano ristrutturate e che la città ricordi, onorandoli, pubblicamente i dirigenti di quelle stagioni, ritengo segnalare all’Amministrazione l’opportunità di inaugurare la Palestra Polifunzionale con la celebrazione del “Trofeo Famiglia Sant’Ambrogio”, onorando la figura di Iliano, Enza, Mario, Franco e Cesare, così dando origine alla sua istituzionalizzazione.

Il “Trofeo Mario Sant’Ambrogio” ha, infatti, rappresentato sin dagli anni settanta uno snodo dopo il quale nulla del futuro basket reggino sarebbe più stato uguale a se stesso. Perchè a metà degli anni settanta, mentre la “Cestistica Piero Viola”, mattone su mattone, edificava le fondamenta del vero e proprio miracolo socio-sportivo, il sogno visionario della famiglia Sant’Ambrogio portò per la prima volta a Reggio le squadre del Nord e questo, nel periodo di massimo isolamento della città, fu la passerella sulla quale poi la Viola basket e tutte le altre, numerose, realtà cittadine, riuscirono a passare il fiume della storia.

Erano anni complicati, nei quali per sognare necessitava essere in qualche modo dei visionari puri. E la signora Enza è stata la più visionaria di tutti in questo senso tanto da essere già stata destinataria del Sangiorgino d’oro“.

