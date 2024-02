Palermo-Ternana, ospite speciale al Barbera: Beppe di Mare Fuori

StrettoWeb

Un ospite speciale, ieri sera, allo stadio Barbera. A guardare il match di Serie B tra Palermo e Ternana c’era, infatti, anche Beppe di Mare Fuori. Vincenzo Ferrera, attore classe 1973, è palermitano di nascita. E’ diventato noto al grande pubblico per la serie di successo Rai, dove interpreta appunto Beppe, educatore del carcere minorile che ha il compito di “convertire” tutti i ragazzi che passano dalla struttura. Buono, empatico, sensibile, è uno dei personaggi più amati, nonché tra gli storici, essendo presente ininterrottamente in tutte e quattro le stagioni (l’ultima in onda adesso su Rai 2 ma “completa” di tutti gli episodi su Rai Play).

Come detto, Vincenzo Ferrera era presente ieri sera al Barbera. Ha, purtroppo per lui e per tutti i tifosi rosanero, assistito all’inaspettato tonfo interno dei siciliani contro la Ternana, che ha frenato la corsa al secondo posto. Nell’intervallo della sfida, il difensore Lucioni ha consegnato all’attore una maglia personalizzata del Palermo, con la scritta “Beppe”.

