Palermo, che tonfo: sconfitta interna contro la Ternana

Un tonfo clamoroso e inaspettato, per il Palermo, che passa dal secondo posto all’intervallo di sabato al -4 dalla vicecapolista. Nel turno infrasettimanale di questa sera, rosanero KO per 2-3 contro la Ternana. Un mese e mezzo dopo, e sei risultati consecutivi dopo, nuovo stop, dunque, per la compagine di Corini, che va sotto per via del gol di Pereiro e viene raggiunto da una super rete di Lund. Nella ripresa, Pyythia e Raimondo la chiudono nel giro di dieci minuti. A nulla serve la tardiva rete di Brunori al 96′. Finisce così.

Risultati Serie B, 27ª giornata

Ascoli-Brescia 1-1

Reggiana-Sudtirol 1-1

Catanzaro-Bari 2-0

Lecco-Como 0-3

Palermo-Ternana 2-3

Parma-Cosenza 1-1

Sampdoria-Cremonese 1-2

Classifica Serie B

Parma 56 Cremonese 50 Como 49 Venezia 48 Palermo 46 Catanzaro 45 Cittadella 36 Modena 35 Brescia 35 Bari 33 Cosenza 33 Sudtirol 32 Reggiana 32 Sampdoria 31 Pisa 30 Ternana 29 Ascoli 27 Spezia 26 Feralpisalò 21 Lecco 21

