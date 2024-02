Calabria, Occhiuto: “sono molto contento, finalmente è tornata Veronica” | VIDEO

StrettoWeb

E’ particolarmente felice, Roberto Occhiuto, il Governatore della Calabria, in questa piovosa domenica di febbraio. “Oggi sono contento per due motivi. Il primo: è tornata Veronica, avevo detto che non avrei fatto più video finché non fosse tornata ed eccoci qua”. La giovane assistente del presidente calabrese era rimasta ferita nell’incidente in autostrada dove è rimasto coinvolto lo stesso Occhiuto.

“La seconda buona notizia è la nomina a vice segretario nazionale di Forza Italia. La presenza di un calabrese al vertice di un partito importante rende più autorevole e più forte il governo regionale per ottenere quello che serve alla Calabria”, rimarca Occhiuto. “Confermo che continuerò a lavorare per la Calabria, non ci penso proprio a candidarmi alle Europee, preferisco realizzare le tante cose che ho in mente e che voglio portare a termine in questi tre anni”, conclude Occhiuto.

