Incidente Occhiuto, la segretaria del governatore Veronica Rigoni è stata operata alla testa

La segretaria del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Veronica Rigoni, è stata operata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro per un trauma cranico con emorragia cerebrale riportato in seguito all’incidente stradale occorso all’auto del governatore sull’autostrada A2 nei pressi dello svincolo per Lamezia-Catanzaro. Al momento i medici dell’ospedale di Catanzaro si sono riservati la prognosi per la ragazza, che è molto stimata e apprezzata negli ambienti politico-giornalistici per le sue doti professionali.

Con un aggiornamento ufficiale in serata, lo staff di Occhiuto ha fatto sapere che l’intervento a Veronica Rigoni è andato bene, e la Tac post operatoria non ha fatto emergere criticità. La prognosi resta riservata, e nella mattinata di domani avremo nuovi aggiornamenti.

In macchina con Occhiuto, che ha riportato soltanto un trauma a una spalla senza alcun tipo di frattura, oltre alla segretaria e all’autista, c’era il figlio del governatore (non il piccolo Tommaso, avuto da poco con Matilde Siracusano, ma Marco, che è adolescente e che Occhiuto ha avuto dalla prima moglie con cui è separato).