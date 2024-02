Viola, Tyrtyshnik miglior marcatore del girone e 3° in Italia: e se le avesse giocate tutte…

StrettoWeb

Una settimana di stop tra stagionale regolare e Play-In Gold, utile a ricaricare le pile e preparare al meglio la seconda fase che inizia già nel weekend con la delicata trasferta di Molfetta, formazione prima in classifica nel nuovo mini-torneo a ‘orologio’ in procinto di iniziare. La Myenergy Viola è pronta a farsi valere e sa che il margine di errore è minimo: dopo 8 partite da giocare, tra casa e trasferta, dovrà terminare fra le prime 6 per accedere al gruppo Playoff.

Impresa per nulla banale, il livello del campionato si alza, ai Play-In Gold giocano le migliori 8 dei gironi G e H. Ma i reggini possono sempre contare sul proprio asso nella manica: Ilya Tyrtyshnik.

Tyrtyshnik best scorer del Girone H di Serie B

Coach Cigarini lo ripete sempre, spesso fa anche l’intera lista del roster per sottolineare il concetto: si vince e si perde di squadra. Ma avere un singolo come Ilya Tyrtyshnik aiuta l’intera squadra a vincere di più e perdere di meno. Per capire che fosse un talento fuori categoria sono bastate 3 partite. Non perchè abbia avuto bisogno di adattarsi, ma perchè le prime due le ha saltate.

Fra di esse anche la gara casalinga contro l’Orlandina, grande rimpianto dei reggini (oggi la Viola avrebbe 2 punti in più in postseason, ndr) che chiusero avanti di 6 punti il primo tempo e persero di 3 lunghezze a fine partita (64-67): con l’ucraino in campo sarebbe andata diversamente. Al ritorno, in casa dei paladini, 21 punti nel 74-84 dei reggini.

Dicevamo… già alla prima presenza contro Sala Consilina, la prestazione di Ilya da 20 punti e 5/8 da 3 (63%) aveva impressionato tutti. Un crescendo rossiniano, giornata dopo giornata, con un repertorio da scorer d’èlite: mano ferma ai liberi, rapido in penetrazione, letale da 3 punti e furbo a prendersi anche qualche gioco da 4. Non c’è da stupirsi se ha chiuso la stagione con 459 punti, 22.9 di media a partita, risultando il miglior marcatore del Girone H per distacco: al secondo posto si è posizionato Luca Valle con 32 punti in meno, per coprirne il gap avrebbe dovuto giocare altre due partite, ma in realtà ne ha già giocate 2 in più del numero 34 reggino.

Tyrtyshnik risulta essere anche il terzo miglior marcatore di tutti e 8 i gironi dell’intera Serie B Interregionale italiana: meglio di lui hanno fatto solo Vaulet Santiago Nicolas di Corato (504 punti e 22.9 di media), stesse medie di Ilya ma con 2 partite in più; Giovanni Laquintana (467 punti e 23.4 di media) di Monopoli (avversaria della Viola in postseason), fratello di Michi, playmaker della Viola della passata stagione, che ha segnato appena 8 punti in più dell’ucraino.

La classifica dei migliori marcatori del Girone H di Serie B

Di seguito la classifica dei migliori marcatori del girone fra i quali compare anche Thomas Aguzzoli, seconda bocca di fuoco dei reggini con quasi 17 punti a partita, altro giocatore spesso decisivo per le vittorie neroarancio.

Ilya Tyrtyshnik – 20 partite, 459 punti, 22.9 di media Luca Valle – 22 partite, 427 punti, 19.4 di media Leonardo Di Dio Busà – 22 partite, 407 punti, 18.5 di media Simas Jasaitis – 21 partite, 380 punti, 18.1 di media Thomas Aguzzoli – 22 partite, 371 punti, 16.9 di media Marcus Brown – 18 partite, 369 punti, 20.5 di media Sebastian Michal Ferenc – 20 partite, 356 punti, 17.8 di media Franco Gaetano – 21 partite, 350 punti, 16.7 di media Emanuel Carlos Fernandez Pena – 22 partite, 350 punti, 15.9 di media Marco Laganà – 18 partite, 342 punti, 19 di media

