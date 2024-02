Myenergy Viola, il calendario dei Play-In Gold: date dei match e avversarie dei reggini

StrettoWeb

Conclusa la regular season con un terzo posto che ha migliorato nettamente il 6° posto delle ‘previsioni’ di inizio stagione degli addetti ai lavori, la Myenergy Viola guarda con fiducia alla seconda fase del campionato, la cosiddetta ‘fase a orologio’. I reggini, chiudendo in top 4, hanno staccato il biglietto per i Play-In Gold, nuovo torneo nel quale affronteranno in 8 gare fra andata e ritorno le 4 squadre del girone G.

La classifica iniziale è composta dai punti ottenuti dagli scontri diretti con le squadre del proprio girone. Al termine delle gare, le prime 6 dei Play-In Gold e le prime 2 dei Play-In Silver formeranno il tabellone Playoff.

La classifica di partenza dei Play-In Gold di Serie B

Orlandina 8 Molfetta 8 Angri 8 Ragusa 6 Sala Consilina 6 Myenergy Viola 4 Monopoli 4 Salerno 4

Il calendario dei Play-In Gold di Serie B: le partite della Myenergy Viola

3 Marzo ore 18:00: Molfetta-Viola

10 Marzo ore 18:00: Viola-Angri

17 Marzo ore 18:00: Viola-Monopoli

24 Marzo ore 18:00: Salerno-Viola

27 Marzo ore 20:30: Viola-Molfetta

7 Aprile ore 18:00: Angri-Viola

14 Aprile ore 18:00: Monopoli-Viola

21 Aprile ore 18:00: Viola-Salerno

