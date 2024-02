Messina, ecco i nuovi concorsi per nuovi agenzi di Polizia Municipale

StrettoWeb

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali si è riunita lo scorso gennaio al Viminale. Nel corso dell’incontro, presieduto dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, sono state valutate delibere e altri atti relativi al personale e alla gestione finanziaria degli stessi enti. Esaminata con esito favorevole l’istanza presentata dal Comune di Messina. Il Comune quindi può assumere circa 500 dipendenti tra personale tecnico amministrativo e personale di Polizia Municipale.

Messina, due concorsi per 115 nuovi vigili

Entro la fine del mese sarà pubblicato, dal comune di Messina, un nuovo concorso per il reclutamento di 100 nuovi agenti di polizia municipale. “Inoltre, partirà un altro bando perché abbiamo ottenuto un doppio finanziamento per quasi un milione e mezzo di euro per poter assumere con i fondi del decreto Sicurezza altri 15 agenti a tempo determinato”, afferma Federico Basile.

La selezione

Per il bando dei nuovi agenti di Polizia Municipale del comune di Messina ci sarà una prova preselettive, lo scritto a distanza e l’orale in presenza. Non ci sarà una prova fisica, ma solo una visita d’idoneità alla fine del percorso. Il titolo di studio minimo sarà il diploma e fra i requisiti ci sarà anche l’aver acquisito la patente A, per poter essere impiegati, eventualmente, anche nel gruppo dei motociclisti.

