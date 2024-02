Fondi di coesione, Rapani: “investimento storico per la Calabria”

StrettoWeb

“Dopo la firma del primo ministro Giorgia Meloni e del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, un totale di circa 3 miliardi di euro sono stati destinati alla Calabria attraverso i fondi di coesione. Questo significativo investimento rappresenta un passo importante verso lo sviluppo e il potenziamento del territorio calabrese”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani. “Queste risorse – prosegue – sono essenziali per realizzare progetti prioritari che consentiranno alla Calabria di esprimere appieno il suo potenziale all’interno della visione delineata dal governo con il decreto Sud. Questo piano mira al rilancio dell’intero Mezzogiorno, posizionando la Calabria come un hub e un cuore strategico nel contesto del Mediterraneo. In un momento in cui il divario tra il Nord e il Sud rappresenta ancora una sfida significativa per l’Italia e per l’Europa, è importante concentrarsi sullo sviluppo del Mezzogiorno”.

“Se da un lato il Sud presenta ancora importanti lacune rispetto al resto del Paese, dall’altro rappresenta anche un’opportunità di crescita e sviluppo. Politiche errate del passato hanno contribuito a perpetuare questo divario, come dimostrato dal processo migratorio che ha visto molti giovani abbandonare il Sud alla ricerca di migliori opportunità altrove. Tuttavia l’autonomia differenziata potrebbe essere una soluzione in grado di invertire questa tendenza, offrendo maggiore autonomia e risorse alle regioni del Sud per affrontare le sfide e realizzare il loro pieno potenziale”. “L’impegno del governo nei confronti della Calabria, attraverso l’assegnazione di fondi di coesione – conclude Rapani – rappresenta un passo concreto verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e crescita della regione”.

