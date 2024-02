Europee, De Luca e lo strano accordo con l’ex An Alemanno ed il comunista Rizzo

StrettoWeb

Cateno De Luca non sta attraversando un buon momento tra la morte del padre ed il ricovero della madre. Da circa un mese, il leader di Sud chiama Nord, è impegnato in una trattativa serrata in vista delle europee. A dire il vero, De Luca è da circa un anno che tenta di creare un fronte per presentarsi alle europee con vista sulle regionali in Sicilia.

Le trattative

Dapprima con un approccio, anche convincente con Letizia Moratti e Beppe Fioroni, poi l’incontro – scontro con Matteo Renzi, infine un dialogo con Carlo Calenda che, al netto dell’ultimatum del 31 gennaio lanciato da Cateno De Luca, non si è mai realmente interrotto (si susseguono telefonate con Rosato). Nel mezzo la chiusura di Pd e M5S con i quali si ragionerà per le regionali in Sicilia.

Dialogo con Alemanno e Rizzo

Oggi si sarebbe aperto un altro fronte, come riporta “La Repubblica”, con Gianni Alemanno, ex An e MSI e Marco Rizzo, tra i leader di Democrazia Sovrana e Popolare. In sostanza, il progetto sarebbe creare un aggregazione sovranista – populista e anti Europeista. Vedremo i prossimi passaggi, di certo il dialogo è aperto e nel prossimo fine settimana, in concomitanza con l’assemblea nazionale di Sud chiama Nord a Taormina, si scioglieranno le riserve.

