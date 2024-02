L’emozione di Cateno De Luca: “ecco come è morto mio padre. E mia madre…”

StrettoWeb

Non sono giorni facili per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, a causa della morte del padre e del ricovero urgente della madre. Nella prima diretta social dopo i funerali del papà, l’ex primo cittadino di Messina, racconta: “non mi aspettavo la sua morte, appena l’ho saputo sono stato molto male. E’ deceduto verso le 07:45 non appena è arrivata la badante, che è ormai una nostra amica. La notte l’aveva trascorsa con mio fratello ed ha chiesto continuamente di mia madre”.

“Mia madre? Ora sta bene, è all’ospedale di Messina, ha subito un intervento e non sa nulla della morte di papà. Ha rischiato anche lei di morire. Non è stato facile stare con mia mamma e non potergli dire che il suo compagno di una vita non c’è più. Non appena tornerà a casa gli diremo quanto successo“, rimarca De Luca. “Voglio ringraziare tutti per l’affetto ricevuto, i medici, il personale del 118. In tanti mi sono stati vicini. Adesso riprendiamo le attività”, conclude De Luca.

