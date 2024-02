StrettoWeb

Il 25 febbraio si vota per le elezioni regionali in Sardegna. Su un campione di 1000 intervistati da Bidimedia fra il 31 gennaio ed il 1° febbraio il candidato del centrodestra Paolo Truzzu sarebbe leggermente in vantaggio sul candidato del Pd- M5S, Alessandra Todde.

L’esponente di Fdi è attestato al 46%. L’esponente del Movimento 5 Stelle segue a ruota con il 41,9%. Renato Soru sarebbe sull’’11. Lucia Chessa non supererebbe l’1%.

