StrettoWeb

Saranno quattro e non cinque i candidati presidenti alle elezioni regionali in Sardegna del 25 febbraio prossimo: è stata esclusa la lista presentata a sostegno di Maria Rosaria Randaccio con Forza del Popolo.

Da quanto si apprende il Tribunale di Cagliari avrebbe bocciato gli elenchi per la circoscrizione del capoluogo e per quella del Sulcis per vizi legati alla raccolta delle firme.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.