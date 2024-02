Discarica Mortara: “ora Mattarella e Striscia la Notizia. E Falcomatà va a Barcellona coi nostri soldi…”

StrettoWeb

Nuovo video dell’imprenditore reggino Giuseppe Falduto, che – oltre a dire la sua sulle parole di Falcomatà in merito alla strada per Santa Venere – è tornato a parlare della discarica di Mortara/San Gregorio, rinominata ormai Via della Spazzatura. “Nulla è stato fatto, aumentano solo i rifiuti e a breve neanche gli operatori riusciranno a passare e a raggiungere il posto di lavoro”, cioè a dire i mercati agroalimentari.

“Aspetteremo ancora qualche giorno, altrimenti raccoglieremo ancora una volta le firme, presentando l’esposto anche al Presidente della Repubblica e inviteremo Striscia la Notizia e tutta la stampa nazionale”, annuncia Falduto. “Gli faremo vedere in che condizioni siamo costretti a vivere, per colpa di coloro a cui piace solo annunciare soluzioni, senza mettere in campo alcuna iniziativa”.

Infine Falduto punta il dito contro Sindaco e vice Sindaco, che sono stati a Barcellona: “signor Sindaco, ho saputo che è stato con Brunetti a Barcellona, città bellissima e curatissima. Ha preso 14 mila euro lei e 10 mila il vice Sindaco. Non si può pensare di poter lavorare solo quattro giorni a settimana, con il weekend libero per vacanze o missioni istituzionali a spese dei contribuenti. Moralmente è deprecabile. La via della spazzatura rischia di essere addebitata a te, Giuseppe“, conclude l’imprenditore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.