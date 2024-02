De Luca durissimo: “Schifani è viscido e vendicativo, ecco chi vuole farci fuori”

StrettoWeb

Ha ricevuto delle rassicurazioni dai vertici di Fdi e dal presidente del Senato, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, è sempre più determinato a “dar vita ad un progetto innovativo per le europee“. Ma cosa è successo? La maggioranza con un emendamento al “Decreto elezioni” in conversione al Senato avrebbe voluto cambiare la norma per l’esenzione delle firme per i partiti che si vogliono presentare alle prossime elezioni europee.

Tornato in Sicilia, dopo il viaggio a Roma, il sindaco di Taormina, nella tradizionale diretta social, si scaglia contro coloro che vorrebbero “estrometterci dalle elezioni” e le ipotesi in campo sono tre: “vendetta di Renato Schifani in quanto viscido e vendicativo. Calenda, con il quale era in ballo un accordo e Matteo Renzi che sta caricando Musolino contro di noi. E’ ovvio che mi hanno fatto incazzare ed ora sarà guerra”, conclude.

