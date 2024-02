Elezioni Europee, blitz per estromettere De Luca: “abbiamo avuto rassicurazioni”

StrettoWeb

La maggioranza con un emendamento al “Decreto elezioni” in conversione al Senato vorrebbe cambiare la norma per l’esenzione delle firme per i partiti che si vogliono presentare alle prossime elezioni europee. Con questo intervento chi ha eletto un parlamentare all’uninomale deve raccogliere le firme. Al contrario prima la legge esentava dalla pratica tutti i parlamentari eletti.

Questa nuova norma, in caso dovesse passare, imporrebbe la raccolta firme per Sud chiama Nord. E’ lo stesso Cateno De Luca, in una diretta social, a raccontare ciò che è successo: “è stata una giornata infernale, abbiamo mosso mare e monti, compreso il Colle, e due ore fa i vertici di Fratelli d’Italia ci hanno dato rassicurazioni. Vi dico che ci sono retroscena inquietanti. Quanto successo è vergognoso”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.