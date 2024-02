Da studente a maestro: i successi degli ex studenti dell’alberghiero di Villa

StrettoWeb

Da studente a maestro, talvolta il passaggio è più rapido del previsto. E’ proprio quanto accaduto a Francesco Sottilaro, Pierluigi Ravese e Giuseppe Bonfiglio che, lasciate da pochi anni le aule dell’Ipalbtur, l’Istituto Alberghiero di di Villa San Giovanni, oggi intitolato a Giovanni Trecroci, hanno avuto una crescita professionale tale da conquistare repentinamente premi prestigiosi al Sigep, salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, l’appuntamento del settore più importante al mondo, che si è tenuto nei giorni scorsi a Rimini.

Per complimentarsi per i successi conseguiti, l’Ipalbtur assegnerà ai tre giovani ex studenti un riconoscimento in occasione dell’open day che si svolgerà mercoledì 7 prossimo nei locali della scuola.

Francesco Sottilaro, che lavora nella gelateria Boccaccio di Villa S.G., 27 anni, si è classificato al secondo posto nel concorso ‘Sorbetti nel mondo’ con un gelato al bergamotto e basilico, ottenendo pure l’opportunità di partecipare alla prossima coppa Italia gelateria.

Pierluigi Ravese, della pasticceria Garden di Gioia Tauro, 27 anni, è giunto secondo alla competizione ‘Gelato d’oro’ selezione pasticceri con la proposta di una torta al cioccolato e lamponi, conquistando l’ingresso nel team Italia nella prossima Gelato Europe Cup.

Giuseppe Bonfiglio, che sta muovendo i primi passi nella pasticceria Dolci delizie di Sant’Eufemia d’Aspromonte, 21 anni, si è aggiudicato la medaglia d’oro nel Campionato italiano pasticceria e cioccolateria juniores con la presentazione di un’opera che rappresentava una scimmia con una lampadina in mano e lo sguardo dall’alto attento alla sostenibilità, tema del concorso.

