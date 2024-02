Crotone scatenato: il mercato si chiude con 5 nuovi arrivi, tra cui 2 ritorni | NOMI

StrettoWeb

Non solo Battistini. Oggi, ultimo giorno di mercato, un Crotone scatenato mette a segno altri cinque colpi in chiusura, di cui due ritorni. In quest’ultimo caso si tratta di Andrea Rispoli e Niccolò Zanellato, che arrivano rispettivamente a titolo definitivo dal Cosenza e a titolo temporaneo dal Catania. Due innesti di assoluto valore, per la Serie C, che accrescono le volontà di rincorsa al vertice dei pitagorici.

Oltre a loro due, da registrare anche gli arrivi di Kostadinov, Costa e D’Angelo. “Il Football Club Crotone – si legge nella nota ufficiale – comunica due operazioni in entrata: il jolly offensivo Dimitiar Kostadinov , bulgaro classe 1999, che arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Septemvri Sofia dove si è messo in luce in questa prima parte di stagione andando a segno ben 8 volte in 21 gare, e il giovane centrocampista Riccardo Costa, classe 2004, che arriva dalla SS Brindisi FC”.

Sul gong anche l’arrivo di Sonny D’Angelo. “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Us Avellino i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sonny D’Angelo. Il centrocampista, nato a Palermo il 5 ottobre 1995, vanta oltre 200 presenze in serie C condite anche da 23 reti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.