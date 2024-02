Cosenza show a Lecco: 1-3 con super Tutino e playoff a -1

StrettoWeb

Il Cosenza non si ferma più e ottiene il suo quinto risultato utile di fila. A Lecco arriva la vittoria per 1-3: è il terzo successo nelle ultime cinque gare e arriva dopo due pari consecutivi. In Lombardia è ancora super Tutino, autore della doppietta che spiana la strada ai rossoblu.

La gara si sblocca subito, con il lancio in profondità per l’attaccante, il quale batte il portiere con un colpo al volo. Il raddoppio è nel finale di primo tempo, sempre con Tutino, che realizza un rigore. La ripresa si apre con il tris di Frabotta e con l’autorete di Venturi, per l’1-3 finale.

Classifica Serie B

Parma 54 Cremonese 46 Como 45 Venezia 44 Palermo 42 Catanzaro 38 Cittadella 36 Modena 33 Bari 33 Brescia 32 Cosenza 32 Reggiana 30 Pisa 30 Sampdoria 27 Sudtirol 27 Ternana 25 Spezia 25 Ascoli 23 Feralpisalò 21 Lecco 20

