Lecco – Cosenza, Nicola Savino allo Stadio Rigamonti – Ceppi per tifare per i calabresi

C’è anche Nicola Savino, noto presentatore tv, sugli spalti dello Stadio Rigamonti – Ceppi, per la partita di Serie B tra Lecco e Cosenza. L’ex iena è un cosentino doc, grande tifoso dei Lupi, tanto da andare a seguire la squadra in Lombardia. Il presidente Guarascio, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, ha donato una maglia personalizzata a Nicola Savino.

Il Cosenza oggi può raccogliere punti cruciali per raggiungere i play off L’allenatore Caserta sottolineato la necessità di non sbagliare l’approccio contro un rivale relegato sul fondo della classifica.

