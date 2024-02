Cosenza tra Sampdoria e festa, ma Caserta invita alla calma

StrettoWeb

Sarà una giornata di festa, domani, per la Cosenza calcistica. Prima le celebrazioni per i 110 anni di storia, poi la sfida alla Sampdoria in uno stadio “San Vito-Marulla” pronto a far registrare una cornice di pubblico grandiosa. Per mister Caserta però – giustamente – conta il campo. “Sarà una giornata particolare, dal momento che si festeggiano i 110 anni della società, ma noi ci dobbiamo isolare e rimanere concentrati”, ha precisato l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia.

Che poi passa al campo, tra indisponibili e scelte di formazione. “Non ci saranno Cimino e Meroni, che ha un problema al flessore, ma rientra Marras e vediamo se Fontanarosa giocherà dall’inizio. La formazione ancora non l’ho scelta, ho ancora qualche dubbio. Ci vuole anche fortuna nell’indovinare i titolari e poi con i 5 cambi si può cambiare mezza squadra. Tanta concorrenza in attacco? Mazzocchi può fare tutti i ruoli, ma sull’esterno secondo me fa meglio. Antonucci non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma può fare tutti i ruoli offensivi”.

E a proposito di attacco, Caserta non può che elogiare chi sta trascinando la sua squadra a suon di gol: Gennaro Tutino. “Può giocare benissimo in Serie A, se non lo fa deve cambiare qualcosa lui. Credo sia arrivata l’età giusta per provare a tornarci. Io lo alleno tutti i giorni e lo vedo, ma deve capire anche lui che ha le qualità”,

