Temperature alle stelle, e non metereologiche. E’ febbre Cosenza. C’è un fermento, in città, come non si vedeva da tempo. Merito degli ultimi risultati, di una classifica incoraggiante e del grande evento di domani: la società festeggia infatti i 110 anni di storia prima dell’anticipo di Serie B contro la Sampdoria. E, per questo, i numeri che si registreranno al “San Vito-Marulla” sono grandiosi.

Il club, che sta aggiornando la situazione sui canali social, ha da poco riferito che sono state superate le 10 mila presenze, con la Curva Nord praticamente sold out. Tutto questo mentre è stata riaperta, dopo un po’ di tempo, la Tribuna B, chiusa per lavori. Si va verso gli 11 mila, ma è ormai ampiamente superato il record di spettatori di quest’anno (i quasi 9 mila del match di Coppa Italia ad agosto contro il Sassuolo). Si punta a quello della scorsa stagione, gli oltre 14 mila contro il Cagliari del 19 maggio 2023.

E, sempre sui social non mancano messaggi importanti, di personaggi altrettanto importanti, che invitano tutti allo stadio e che augurano buon compleanno ai Lupi: dal giornalista Gianluca Di Marzio all’ex indimenticato attaccante Allain Baclet, che domani sera sarà allo stadio. Qui alcune info.

