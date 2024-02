Il Cosenza si prepara alla grande festa. Con una novità sul San Vito

StrettoWeb

E’ un momento di grande euforia in casa Cosenza. E ci sta tutto. Nonostante i giocatori debbano rimanere concentrati sul campo, la piazza può permettersi di sognare, dopo anni di Serie B – è vero – ma sempre sofferti e con salvezze al fotofinish. Questa estate i grandi colpi di mercato, replicati a gennaio, e una classifica più tranquilla, una permanenza senza patemi e un playoff raggiungibilissimo.

Gli sforzi del Presidente Guarascio per ora vanno in linea con le ambizioni, con la speranza – da parte dei tifosi – di fare sempre meglio. Uno dei motivi dell’asticella alzata quest’anno – forse – sono anche legati al fatto che quella attuale è un’annata speciale per la Cosenza calcistica. I motivi? Venerdì 23 febbraio si festeggiano i 110 anni esatti di storia. Una data iconica, storica, segnante, che la città festeggerà a dovere con una celebrazione importante, che anticiperà l’anticipo di Serie B al San Vito-Marulla contro la Sampdoria.

La festa del Cosenza per il 110° compleanno: la nota

“Nella serata del 23 febbraio, durante il pre partita di Cosenza – Sampdoria, sarà festeggiato il 110° compleanno del Cosenza Calcio. Dalle ore 18:30, nello stadio San Vito “Gigi Marulla”, si terrà l’evento celebrativo organizzato dalla Società. Per favorire l’afflusso della tifoseria, invitata sugli spalti con largo anticipo, i cancelli saranno aperti alle ore 18:00. Durante la serata musica, luci e colori accompagneranno i sostenitori dei Lupi in un emozionante viaggio rossoblù, che farà da imperdibile intro al big match di giornata con la Sampdoria. Non mancheranno ospiti di spicco e belle sorprese, che saranno svelate successivamente”.

“Il significato della prestigiosa ricorrenza vuole essere valorizzato e condiviso con l’intero territorio, le istituzioni, le associazioni e i giovani. Per questo sono state invitate ufficialmente le Scuole e le Scuole Calcio della provincia. Per un “Marulla” che vuole accendersi sempre più di passione, omaggiare una storia gloriosa e spingere la squadra a proseguire l’ottimo periodo”.

Stadio San Vito-Marulla di Cosenza: riapre la Tribuna B

Per l’occasione, c’è anche una grande notizia: riapre infatti alla tifoseria uno storico settore dello stadio: la Tribuna B. E’ sempre la società ad annunciarlo. “Cantiere ultimato a tempo di record dal Cosenza Calcio: si ringraziano tutte le maestranze che hanno partecipato alla fondamentale opera di restituzione di un settore iconico del tifo alla comunità e alla città. Via libera alla riapertura della Tribuna B (parte inferiore): e quindi riempiamolo tutto, il nostro Marulla”.

Perché la notte tutta rossoblù di “Cosenza 110″ diventi magica e resti indimenticabile in campo e sugli spalti, per la cerimonia delle 18:30 e la sfida con la Sampdoria. Nelle prossime ore in vendita i biglietti anche della Tribuna B: allo store, botteghino, rivendite Vivaticket e online”.

