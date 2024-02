Il Catanzaro abbatte anche la nebbia e vede il 2° posto: 2-0 al Bari

StrettoWeb

Un’altra vittoria per il Catanzaro, che replica anche al Ceravolo – a qualche giorno dal colpo di Cittadella – e batte il Bari per 2-0. La compagine di Vivarini si prepara al meglio al derby di Calabria di domenica in casa di un Cosenza capace di fermare la capolista Parma. Con questo risultato, i giallorossi avvicinano il Palermo e tornano a “vedere” il secondo posto, ora a -5.

La partita

E se riescono a vederlo è anche perché capaci di abbattere la nebbia. Quella che si abbatte sulla città di Catanzaro e sullo stadio, costringendo il match ad essere posticipato di un quarto d’ora. Si comincia alle 20.45, ma cambia poco. Qualche minuto e Vandeputte, che ci vede benissimo, disegna una punizione perfetta e fa 1-0. La gara scorre via e i padroni di casa gestiscono, fino al raddoppio del solito Iemmello, che al 78′ segna il suo decimo gol stagionale. Finisce così, 2-0.

Il tabellino

Marcatori: 4’ pt Vandeputte (C), 33’ st Iemmello (C)

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Antonini (22’ st Miranda), Krajnc; Sounas (1’ st Oliveri), Verna (40’ st Pontisso), Petriccione (22’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello, Ambrosino (34’ st D’Andrea)

A disposizione: Sala, Borrelli, Brignola, Stoppa, Donnarumma

Allenatore: VIvarini

Bari (3-4-1-2): Brenno; Matino, Di Cesare, Vicari; Pucino, Lulic (31’ st Edjouma), Benali, Ricci (23’ st Dorval); Sibilli; Menez (23’ st Puscas), Nasti (31’ st Morachioli)

A disposizione: Pissardo, Bellomo, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Dachille, Acampora

Allenatore: Iachini

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Vigile – Votta

Quarto uomo: Mirabella

Var: Maggioni

AVar: Gualtieri

Recupero: 3‘ pt, 4‘ st

Angoli: due Catanzaro, tre Bari

Ammoniti: 8’ st Brighenti (C), 18’ st Di Cesare (B), 27’ st Vicari (B), 37’ st Vandeputte (C), 48’ st Benali (B)

Risultati Serie B, 27ª giornata

Ascoli-Brescia 1-1

Reggiana-Sudtirol 1-1

Catanzaro-Bari 2-0

Lecco-Como 0-3

Palermo-Ternana 2-3

Parma-Cosenza 1-1

Sampdoria-Cremonese 1-2

Classifica Serie B

Parma 56 Cremonese 50 Como 49 Venezia 48 Palermo 46 Catanzaro 45 Cittadella 36 Modena 35 Brescia 35 Bari 33 Cosenza 33 Sudtirol 32 Reggiana 32 Sampdoria 31 Pisa 30 Ternana 29 Ascoli 27 Spezia 26 Feralpisalò 21 Lecco 21

