Il Cosenza ferma la capolista: punto d’oro in casa del Parma

StrettoWeb

Punto d’oro per il Cosenza, che reagisce alla grande dopo lo stop interno di venerdì sera contro la Sampdoria. La squadra di Caserta riesce a fermare la capolista in casa propria: 1-1 al Tardini di Parma. Non poteva esserci modo migliore per prepararsi al derby di Calabria di domenica pomeriggio contro il Catanzaro, con lo stadio “San Vito-Marulla” già tutto esaurito.

La partita

La gara si decide tutta nel primo tempo: il vantaggio è dei ducali al 2′ con Cyprien, il pari arriva al 40′ con Camporese, che di testa su corner segna il suo primo gol stagionale. Nella ripresa nessun gol, da segnalare però l’espulsione per doppia ammonizione a Balogh. Così come all’andata, i rossoblu giocano con l’uomo in più uno spezzone di gara, e così come all’andata stoppano la capolista. La zona playoff resta alla portata, è a -2.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.