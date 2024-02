Buone notizie per Veronica Rigoni, la collaboratrice di Occhiuto continua a migliorare dopo l’incidente

StrettoWeb

Buone notizie per Veronica Rigoni, collaboratrice del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. La giovane è rimasta ferita nell’incidente che si è verificato il 14 gennaio 2024 sull’A2 Salerno-Reggio Calabria nell’auto su cui era a bordo proprio il Governatore, mentre si dirigevano da Reggio Calabria a Cosenza nel giorno dei congressi calabresi di Forza Italia.

Proprio a causa dei postumi di quell’incidente, il Presidente Occhiuto è ancora costretto a distanza di oltre tre settimane, a indossare una fasciatura che lo aiuti a guarire dalla distorsione alla spalla rimediata nel sinistro. Proprio oggi il Presidente è stato costretto ad indossare questa fascia negli importanti incontri che ha tenuto alla Bit di Milano.

Ma le conseguenze peggiori di quel sinistro sono state proprio per Veronica Rigoni che ha sbattuto con la testa rimediando una emorragia celebrale a seguito di un trauma cranico per cui si è reso necessario un intervento chirurgico. Fortunatamente adesso le condizioni di Veronica stanno migliorando. Il 24 gennaio la collaboratrice di Occhiuto è stata trasferita con un volo militare da Catanzaro al Veneto dove sta proseguendo con le cure riabilitative del caso in un centro specializzato.

Fortunatamente le sue condizioni sono in costante e progressivo miglioramento anche se l’iter per il ritorno alla normalità richiederà ancora un pò di tempo. In Calabria sono enormi le attestazioni di stima e di affetto per la giovane collaboratrice di Occhiuto, appena 34enne, che è sempre nel pensiero di tutti i suoi cari e in modo particolare dei colleghi e dello staff con cui quotidianamente lavorava fianco a fianco.

