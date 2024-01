Trapani, Antonini parla dopo la pazza rimonta di Vibo: “faccio fatica a parlare, siamo i più forti”

StrettoWeb

E’ euforico, Valerio Antonini. Il Presidente del Trapani ha parlato al termine della clamorosa rimonta della sua squadra in casa della Vibonese, terza in classifica (da 2-0 a 2-5): “faccio un po’ fatica a parlare, è stata una grande emozione, soprattutto perché siamo stati sotto di 2-0. Il mister però ha superato se stesso per come ha preso in mano la partita, ha fatto cambi intelligenti, cambiato modulo. Quando sento dire che ci manca l’attaccante mi viene da ridere. Quando Andrea (Cocco, ndr) è in condizione, è il miglior attaccante della categoria. Vincere uno scontro diretto in questo modo è qualcosa di indimenticabile“, ha detto l’imprenditore romano.

“Per la prima volta da quando sono Presidente ho chiamato la squadra, l’ho fatto all’intervallo, gli ho detto: ‘non è successo nulla, la partita comincia al 46’, così è stato. Al gol del 2-3 di Cocco credo mi abbiano sentito per tutta Roma. Credo che questa partita sia uno spartiacque decisivo. Oggi abbiamo compreso in maniera equivocabile che la nostra è la squadra più forte, lo dico dall’inizio. Abbiamo inserito Crimi, Palermo, Convitto e Sartore, calciatori fuori categoria. Poi c’è stata la crescita dell’allenatore”, ha aggiunto.

